Санэпидслужба назвала пляжи, где запрещено или ограничено купание

Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные учреждения госсаннадзора на основании результатов лабораторного контроля внесли местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования предложения по запрещению или ограничению купания на некоторых объектах рекреации. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Ограничено купание для детей в нескольких зонах рекреации, расположенных в Гомельской, Гродненской, Минской областях и Минске. Речь идет о пляже "Каскад-1" на ул.П. Бровки (со стороны ул.Каменщикова) в Гомеле, месте массового отдыха на реке Неман на базе отдыха "Привал" Гродненского района, шести зонах отдыха: "Лесопарковая территория "Урочище Лососна" с пляжем" в Гродно, пруд в 356 м от автозаправочной станции №32 на ул.Багратиона и пруд в 235 м от автозаправочной станции №47 на пр.Независимости в Слониме, на реке Случь в районе 11-го городка на ул.Социалистической Слуцка, на водохранилище "Рудня" в деревне Рудня Слуцкого района, на водохранилище Петровичское вблизи деревни Заречье в Смолевичском районе. В Минске это пляж №8 Заславского водохранилища.

Приостановлено купание детей и взрослых с возможностью занятия водными видами спорта на городском пляже на реке Днепр в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине, пляже на водоеме в деревне Александровка Жлобинского района, а также зоне отдыха на озере Свитязь Новогрудского района.

На ряде объектов рекреации в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях запрещено купание детей, взрослых и занятия видами водного спорта. Запреты коснулись городского пруда в Калинковичах, зоны отдыха на озере Юбилейное в Гродно, пляжной зоны водоема в деревне Саковичи Солигорского района, пляжной зоны водоема в агрогородке Гоцк Солигорского района. Запрещено купание также на пляжах Гребеневского, Печерского водохранилищ и городском пляже реки Днепр в Могилеве, пляжах на Днепре в деревне Полыковичи и на Вильчицком водохранилище в деревне Вильчицы Могилевского района. В Бобруйске это пляжи №1 "Центральный", №2 в микрорайоне №6, ДУП "Санаторий имени Ленина" и санатория "Шинник", в Чаусах - на реке Бася на ул.Верхнеяловской, в Кличеве - в зоне отдыха на реке Ольса на ул.Кривоноса.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 9 по 15 июля обследовали 356 зон рекреации. Исследовано 970 проб воды, из них 59 не соответствовали по микробиологическим и 1 - по санитарно-химическим показателям.-0-