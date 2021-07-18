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Более 80% выявленных за полгода случаев ВИЧ-инфекции приходится на людей старше 30 лет

18.07.2021 14:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси случаи ВИЧ-инфекции регистрируются во всех возрастных группах населения, однако основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, - люди старше 30 лет. Это следует из информации, размещенной на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

При этом уточняется, что на людей старше 30 лет приходится 84,6% из числа зарегистрированных за первое полугодие этого года случаев ВИЧ. За январь - июнь 2020-го на их долю приходилось 82,2%.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (60,7%), доля женщин составляет 39,3%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции, за январь - июнь 2021 года составил 39,1% (январь - июнь 2020-го - 38,9%).

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных людей, впервые выявленных за январь - июнь этого года, 41,8% - представители рабочих специальностей и служащие, 35,2% - лица без определенной деятельности, 9,2% - лица из мест лишения свободы (январь - июнь 2020-го - 46,5, 32,5 и 5,8% соответственно).

По кумулятивным данным (с 1987 года) основным путем заражения является половой (66,4%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 31,5%. За январь - июнь 2021 года удельный вес людей, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 84%, доля парентерального пути передачи ВИЧ - 14,4% (январь - июнь 2020-го - 83,8 и 15,2% соответственно).

Всего за полгода в стране зарегистрировано 762 новых случая ВИЧ-инфекции. Больше всего в Минске и Гомельской области (по 203) и Минской области (140). В Могилевской области за шесть месяцев выявлено 76 случаев, Брестской - 58, Витебской - 55, Гродненской - 27. Показатель заболеваемости по стране по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизился на 7,7% и составил 8,15 случая на 100 тыс. населения (январь - июнь 2020-го - 8,8 случая на 100 тыс. населения).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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При этом уточняется, что на людей старше 30 лет приходится 84,6% из числа зарегистрированных за первое полугодие этого года случаев ВИЧ. За январь - июнь 2020-го на их...
 
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