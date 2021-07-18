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В фестивальном Витебске представители 15 стран споют славянские хиты под живое сопровождение Президентского оркестра

18.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


В Летнем амфитеатре в эти минуты - репетиция молодых исполнителей с Президентским оркестром. Второй этап международного конкурса "Витебск-2021" пройдет сегодня прямо во время торжественного закрытия "Славянского базара". Представители 15 стран споют славянские хиты под живое сопровождение ведущего оркестра. По итогам вчерашнего конкурса, в лидерах Казахстан и Сербия. Белорус Даниил Мышковец - третий в предварительном рейтинге. Но таблица может измениться. Напомним, в составе международного жюри, баллы которого и повлияют на выбор победителя,  Анатолий Ярмоленко, Таисия Повалий, Сергей Пенкин, Димаш. 


Кроме торжественного закрытия, где хедлайнеры - Николай Носков, Сергей Пенкин и Александр Панайотов, в афише - гала-концерт мастеров искусств Беларуси и второй этап детского международного конкурса "Витебск-2021". Гостей фестивальной столицы ожидают три десятка мероприятий.


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Теги: Витебск
 
 
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В Летнем амфитеатре в эти минуты - репетиция молодых исполнителей с Президентским оркестром. Второй этап международного конкурса "Витебск-2021" пройдет сегодня...
 
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