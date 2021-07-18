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Кубок мира 2021: более 100 пар на кремлевском паркете
18.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Более 100 танцоров из десятков стран. В Москве состоялся Кубок мира 2021 по латиноамериканским и европейским танцам среди профессионалов и любителей. Беларусь представили сразу 2 пары. Дарья Белоусова-Петровская побывала в Кремле и насладилась горячей румбой и романтическим венским вальсом.
Этого события с нетерпением ждали и танцоры, и их поклонники. Из-за пандемии и закрытых границ Кубок мира по латиноамериканским танцам, который традиционно проходит в Кремле, переносили 2 года подряд. И сегодня все участники, а это более 100 человек из десятков стран мира, выплеснули все накопившиеся эмоции на паркете.
В Кубке мира по латиноамериканским и европейским танцам участвуют как профессионалы, так и любители. Первая категория - это более опытные пары, так сказать, метры паркета, которые танцуют вместе многие годы. Вторая - это горячая молодежь до 23 лет. Но, несмотря на слово "любители", танцоры показывают очень высокий уровень, который сложно отличить от профессионального.
От Беларуси выступают 2 пары
Второй дуэт - Илья Волков и Екатерина Стасюк - чемпионы Беларуси в европейской программе. Поэтому сделали ставку на романтику. На паркете в Кремле исполняли венский вальс, танго, фокстрот и квикстеп.
Станислав Попов, глава Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств России:
Очень высокий уровень, потому что белорусы очень давно и очень хорошо развиваются в танцевальном спорте. И великолепные турниры проходят в Минске. На великолепном уровне, мы часто бываем там. И сегодня 2 пары танцуют в латиноамериканской и европейской программах. То, как сегодня танцуют ребята на паркете, вы чувствуете, какая энергия в них.
Это уже 24-й Кубок мира в Кремле.
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Более 100 танцоров из десятков стран. В Москве состоялся Кубок мира 2021 по латиноамериканским и европейским танцам среди профессионалов и любителей. Беларусь...
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