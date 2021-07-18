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Кубок мира 2021: более 100 пар на кремлевском паркете

18.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 100 танцоров из десятков стран. В Москве состоялся Кубок мира 2021 по латиноамериканским и европейским танцам среди профессионалов и любителей. Беларусь представили сразу 2 пары. Дарья Белоусова-Петровская побывала в Кремле и насладилась горячей румбой и романтическим венским вальсом. 


Этого события с нетерпением ждали и танцоры, и их поклонники. Из-за пандемии и закрытых границ Кубок мира по латиноамериканским танцам, который традиционно проходит в Кремле, переносили 2 года подряд. И сегодня все участники, а это более 100 человек из десятков стран мира, выплеснули все накопившиеся эмоции на паркете. 

Кубок мира 2021: более 100 пар на кремлевском паркете

В Кубке мира по латиноамериканским и европейским танцам участвуют как профессионалы, так и любители. Первая категория - это более опытные пары, так сказать, метры паркета, которые танцуют вместе многие годы. Вторая - это горячая молодежь до 23 лет. Но, несмотря на слово "любители", танцоры показывают очень высокий уровень, который сложно отличить от профессионального. 

От Беларуси выступают 2 пары


Егор Косяков и Ирина Новоселова исполняют  латиноамериканскую программу. Это коктейль страсти из самбы, румбы, ча-ча-ча, пасодобля и джайва.

Кубок мира 2021: более 100 пар на кремлевском паркете

Второй  дуэт - Илья Волков и Екатерина Стасюк - чемпионы Беларуси в европейской программе. Поэтому сделали ставку на романтику. На паркете в Кремле исполняли венский вальс, танго, фокстрот и квикстеп.


Станислав Попов, глава Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств России:


Очень высокий уровень, потому что белорусы очень давно и очень хорошо развиваются в танцевальном спорте. И великолепные турниры проходят в Минске. На великолепном уровне, мы часто бываем там. И сегодня 2 пары танцуют в латиноамериканской и европейской программах. То, как сегодня танцуют ребята на паркете, вы чувствуете, какая энергия в них.


Это уже 24-й Кубок мира в Кремле.


И в этот раз программа очень плотная: 5 турниров за 6 часов. Чтобы воплотить все задуманное, время танцев даже пришлось сократить с 20 до 15 минут.  Все ради участников и, конечно,  в первую очередь - зрителей. 




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Теги: Минск
 
 
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Более 100 танцоров из десятков стран. В Москве состоялся Кубок мира 2021 по латиноамериканским и европейским танцам среди профессионалов и любителей. Беларусь...
 
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