Кубок мира 2021: более 100 пар на кремлевском паркете

Источник материала: БT

Более 100 танцоров из десятков стран. В Москве состоялся Кубок мира 2021 по латиноамериканским и европейским танцам среди профессионалов и любителей. Беларусь представили сразу 2 пары. Дарья Белоусова-Петровская побывала в Кремле и насладилась горячей румбой и романтическим венским вальсом.





Этого события с нетерпением ждали и танцоры, и их поклонники. Из-за пандемии и закрытых границ Кубок мира по латиноамериканским танцам, который традиционно проходит в Кремле, переносили 2 года подряд. И сегодня все участники, а это более 100 человек из десятков стран мира, выплеснули все накопившиеся эмоции на паркете.







В Кубке мира по латиноамериканским и европейским танцам участвуют как профессионалы, так и любители. Первая категория - это более опытные пары, так сказать, метры паркета, которые танцуют вместе многие годы. Вторая - это горячая молодежь до 23 лет. Но, несмотря на слово "любители", танцоры показывают очень высокий уровень, который сложно отличить от профессионального.



От Беларуси выступают 2 пары





Егор Косяков и Ирина Новоселова исполняют латиноамериканскую программу. Это коктейль страсти из самбы, румбы, ча-ча-ча, пасодобля и джайва.







Второй дуэт - Илья Волков и Екатерина Стасюк - чемпионы Беларуси в европейской программе. Поэтому сделали ставку на романтику. На паркете в Кремле исполняли венский вальс, танго, фокстрот и квикстеп.







Станислав Попов, глава Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств России:





Очень высокий уровень, потому что белорусы очень давно и очень хорошо развиваются в танцевальном спорте. И великолепные турниры проходят в Минске. На великолепном уровне, мы часто бываем там. И сегодня 2 пары танцуют в латиноамериканской и европейской программах. То, как сегодня танцуют ребята на паркете, вы чувствуете, какая энергия в них.





Это уже 24-й Кубок мира в Кремле.





И в этот раз программа очень плотная: 5 турниров за 6 часов. Чтобы воплотить все задуманное, время танцев даже пришлось сократить с 20 до 15 минут. Все ради участников и, конечно, в первую очередь - зрителей.



