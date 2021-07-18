|
Комментарий МЧС о последствиях стихии в Беларуси
18.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В результате прохождения грозового фронта в Беларуси пострадал 21 населенный пункт. Вот как прокомментировали в МЧС предыдущие сутки.
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси (по телефону).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате прохождения грозового фронта в Беларуси пострадал 21 населенный пункт. Вот как прокомментировали в МЧС предыдущие сутки. Виталий Новицкий,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)