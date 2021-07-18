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ГАИ: основными причинами аварий с байкерами становятся выезд на встречную полосу, управление пьяным и скорость
18.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Все ради безопасности. В Беларуси продолжается профилактическая акция ГАИ, которая направлена на предупреждение ДТП с мотоциклистами.
До 26 июля особое внимание дорожной милиции байкерам.
Только в июле из-за невнимательности и лихачества в авариях с мототранспортом погибли 6 человек.
Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:
За 6 месяцев в таких ДТП погибли 16 человек, пострадали 106. Мы видим, что практически все такие ДТП можно назвать нелепыми, когда кто-то кого-то не увидел, кто-то лихачил, пренебрегал правилами дорожного движения. Будет применяться также и скрытый контроль, то есть - в авто гражданского исполнения могут следить за действиями мотоциклистов. Во всех регионах страны имеются мотопатрули, и они будут максимально задействованы.
В ГАИ отметили, что основными причинами аварий с байкерами становятся выезд на встречку, управление пьяным и скорость. Стоит запомнить несколько основных правил: не нужно играть на дороге в «шашки» и поддаваться на провокации других водителей "узнать, кто быстрее".
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ГАИ: основными причинами аварий с байкерами становятся выезд на встречную полосу, управление пьяным и скорость
Все ради безопасности. В Беларуси продолжается профилактическая акция ГАИ, которая направлена на предупреждение ДТП с мотоциклистами. До 26 июля особое...
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