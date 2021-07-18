ГАИ: основными причинами аварий с байкерами становятся выезд на встречную полосу, управление пьяным и скорость

Источник материала: БT

До 26 июля особое внимание дорожной милиции байкерам.

За 6 месяцев в таких ДТП погибли 16 человек, пострадали 106. Мы видим, что практически все такие ДТП можно назвать нелепыми, когда кто-то кого-то не увидел, кто-то лихачил, пренебрегал правилами дорожного движения. Будет применяться также и скрытый контроль, то есть - в авто гражданского исполнения могут следить за действиями мотоциклистов. Во всех регионах страны имеются мотопатрули, и они будут максимально задействованы.

Все ради безопасности. В Беларуси продолжается профилактическая акция ГАИ, которая направлена на предупреждение ДТП с мотоциклистами.Только в июле из-за невнимательности и лихачества в авариях с мототранспортом погибли 6 человек.В ГАИ отметили, что основными причинами аварий с байкерами становятся выезд на встречку, управление пьяным и скорость. Стоит запомнить несколько основных правил: не нужно играть на дороге в «шашки» и поддаваться на провокации других водителей "узнать, кто быстрее".