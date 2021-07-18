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Какие виды на урожай-2021 - все об уборочной сегодня в "Главном эфире"

18.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уборочная-2021 - сбор зерновых продолжается в Беларуси. Южные регионы приступили к уборке хлебных культур. Тем временем аграрии Минской области в основном занимаются озимым рапсом. Хозяйству "Дукора-Агро" Пуховичского района, например, предстоит освоить 450 гектаров. Уже обмолотили около 400 тонн. Всего в уборке масличной культуры задействованы 5 комбайнов, в том числе и 2 новых. Зерноуборочная техника отличается более высокой производительностью, широкой жаткой, объемным бункером. Еще одна особенность -  система точного земледелия.

О том, как развивается сельскохозяйственный кластер, каких результатов уже добились аграрии и какие виды на урожай 2021 - смотрите сегодня в "Главном эфире".


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Уборочная-2021 - сбор зерновых продолжается в Беларуси. Южные регионы приступили к уборке хлебных культур. Тем временем аграрии Минской области в основном...
 
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