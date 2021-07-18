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В Беларуси ученые обнаружили древнейшее поселение в Кореличском районе
18.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси - новый археологический памятник. Ученые обнаружили древнейшее поселение в Кореличском районе. Как раз сейчас его исследуют специалисты Института истории Национальной академии наук Беларуси и Гродненского университета. Находок - тысячи, и некоторые тянут на историческую сенсацию. Подробности у Елены Бормотовой (видео).
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В Беларуси - новый археологический памятник. Ученые обнаружили древнейшее поселение в Кореличском районе. Как раз сейчас его исследуют специалисты Института...
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