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Прогнозы делать рано, медики пытаются спасти жизни - комментарий врача о состоянии пострадавших от удара молнии в Стайках

18.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


В Беларуси продолжают ликвидировать последствия мощного грозового ливня. Стихия накануне в буквальном смысле ударила по отдыхающим на озере  в Стайках. Несколько  молодых людей спрятались под деревом, в которое попала молния. У них диагностированы электротравмы. Сейчас ребята госпитализированы в больницы Минска. Их состояние среднетяжелое. Врачи сейчас делают все возможное, чтобы сохранить четверым молодым людям  здоровье. Девушку, которая была вместе с ними, к сожалению, спасти не удалось. 




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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси продолжают ликвидировать последствия мощного грозового ливня. Стихия накануне в буквальном смысле ударила по отдыхающим на озере  в Стайках....
 
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