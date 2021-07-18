Прогнозы делать рано, медики пытаются спасти жизни - комментарий врача о состоянии пострадавших от удара молнии в Стайках

Источник материала: БT

В Беларуси продолжают ликвидировать последствия мощного грозового ливня. Стихия накануне в буквальном смысле ударила по отдыхающим на озере в Стайках. Несколько молодых людей спрятались под деревом, в которое попала молния. У них диагностированы электротравмы. Сейчас ребята госпитализированы в больницы Минска. Их состояние среднетяжелое. Врачи сейчас делают все возможное, чтобы сохранить четверым молодым людям здоровье. Девушку, которая была вместе с ними, к сожалению, спасти не удалось.