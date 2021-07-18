Источник материала: БT

Главная культурная новость недели. Все пять дней фактически круглосуточно фестиваль "Славянский базар" говорил о ценности дружбы, взаимопонимания, любви к традициям близких нам народов. О тех понятиях, которые, увы, некоторые государства в принципе вычеркнули из своего лексикона.

"Славянский базар" даже в эпоху закрытых границ и небывалого буллинга со стороны оппотусовки не споткнулся и сумел остаться человечным. Нашему культурному бренду, который несмотря ни на что объединяет братские народы, исполнилось 30 лет.

Пусть не от представителей власти, а от персон, неравнодушных к простым ценностям и дружбе народов, но в фестивальном Витебске все же прозвучали и украинский, и литовский, и даже польский языки. И, конечно, объединила музыка.

Совсем немного осталось до закрытия "Базара". Предлагаем вспомнить самые яркие моменты и эмоции юбилейного форума. Перенесемся в фестивальный Витебск. На связи Лидия Заблоцкая. Был ли все-таки так называемый бойкот "Славянского базара"?

Народные и заслуженные готовы выступать в Витебске даже бесплатно и не в Летнем амфитеатре, а на обычной городской площади.















Григорий Лепс - первый яркий пример того, что любовь к форуму, доверие никуда не исчезли и не поддались никаким комментариям. На каждом концерте аншлаги, амфитеатр, улицы заполняют тысячи гостей фестиваля.

Не станет исключением и закрытие форума. Кстати, кроме хедлайнеров (а это Носков, Панайотов, Корнелюк) на легендарной сцене споют и молодые исполнители пятнадцати стран в рамках юбилейного конкурса.

Интрига, кто же станет победителем, сохранится до финальных фанфар. С самого утра артисты волнуются, наша съемочная группа побывала на репетиции с Президентским оркестром.

Свято хранить славянское братство, укреплять дружбу со всеми государствами мира, возводить мосты, а не стены призвал страны и нации Президент Беларуси, выступая на церемонии открытия. Секрет успеха фестиваля в том, что здесь, на витебской земле, говорят на одном языке - языке дружбы, искусства и творчества. Только далеко не все хотят говорить на этом языке и понимать его.















Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно единство этих стран. Раздражает их наше действо, и дело здесь не в диктатуре, не в том, что страна не такая. Появились новые методы борьбы на разделение народов. Нас пытаются разделить, поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить этот великий фестиваль, который три десятилетия радует народ. Приезжайте к нам, дверь открыта. Заблудшим, очумевшим - посмотрите на нас.

То, что "Славянский базар" - фестиваль семейных ценностей, подчеркивает и афиша.

Тот же детский конкурс собирает семейные группы поддержки (в этом году из шестнадцати стран мира). Голоса, признанные жюри лучшими, позже звучат на всю Европу. Гран-при детского конкурса "Славянского базара" завоевал Комнен Вукович из Черногории.

И таких эмоциональных, счастливых моментов на "Славянском базаре" много. За ними и приезжают зарубежные артисты. Мы собрали самые яркие отзывы звезд о фестивале.

Погода тоже не упустила юбилейную цифру 30 и зафиксировала ее на термометре. Градус напряженности не спадает и в эти минуты. Если вам не удалось прочувствовать, какой Витебск во время "Славянского базара", предлагаю не упустить момент сейчас. Прямая трансляция закрытия фестиваля в 22:00.



