Военный обозреватель В. Баранец о причинах усиления радикализации, планах оппозиции и работе белорусских спецслужб

Источник материала: БT

Материалы расследования активно обсуждает экспертное сообщество. Свое мнение о причинах усиления радикализации, планах оппозиции и работе белорусских спецслужб в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" высказал известный российский военный обозреватель Виктор Баранец (видеоинтервью).

- С чем связана такая радикализация? Почему оппозиция перешла от манипуляций и раскачиваний к открытому террору?

- Нынешнее обострение в Беларуси - это бандитские конвульсии оппозиции, которая понимает, что она в общем-то вот теми балаганными уличными способами ничего не добилась. Власть осталась - значит надо теперь переходить вот к таким экстремистским способам.

То, что происходит сейчас в Беларуси… И с Вилейкой, и с журналистами, и с политиками это уже очень опасный, не политический экстремизм. Я бы его назвал бандитским терроризмом.

Совершенно очевидно, что это происходит на том фоне, что Запад пытается вырвать Беларусь из ее положения в Союзном государстве прежде всего и положения в Европе.

- Каково место Украины в деструктивной деятельности против Беларуси?

- Наблюдается интеграция украинской националистической верхушки с белорусской оппозиционной, антибелорусской. Это действительно правда, это одного поля ягоды. И совершенно очевидно, что все это управляется.

В славном городе Вильнюсе сегодня существует крупнейший идеологический центр стран, которые не подчиняются Европейскому союзу. Это хорошо оплачиваемый центр, куда собирается отребье, причем отребье собирается не только из Беларуси, но и из Украины и из России в том числе.

- Диверсанты хотели осуществить подрыв узла связи Военно-морского флота России под Вилейкой. Говорит ли этот эпизод о раскачивании ситуации не только в Беларуси, но и в России?

Эти люди пытались показать, что они владеют достаточно серьезными способами проведения террористических актов, притащив тротил и т. д. Эти люди явно пытаются разрубить российско-белорусский союз, эти люди хотят показать, что военное присутствие России на территории Беларуси их не устраивает.

Эти два крупных объекта, которые существуют, они что душат белорусский суверенитет, что простому трудяге-белорусу просто дышать нельзя, на улицу выйти, что под Вилейками стоит этот узел связи? Ну конечно это все брехня, это большие политические игры недоумков.

- Как Вы оцениваете работу белорусских спецслужб по предотвращению этих диверсий?

- Самый большой показатель качества работы белорусских спецслужб - это предотвращение терактов, это высший балл. И я отдаю должное белорусским спецслужбам, у них очень много горячей работы сегодня как никогда.

И в последнее время мне очень нравится, что они начинают работать не по факту, а на дальних подступах. Слишком много сегодня оппозиционной грязи в Беларуси завелось, которую надо вырывать с корнем, и белорусские спецслужбы, я внимательно наблюдаю, делают это все на ближних подступах.

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