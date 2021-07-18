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Терроризм под ключ
18.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Факты индивидуального террора (а они появляются почти каждый день) просто не могут остаться без ответа. Все шокирующие подробности планируемых зверств и откровенные признания радикалов из Telegram-чатов и каналов на неделе стали известны общественности. Едва ли все современное варварство беглых уместилось в двухсерийном фильме "Террор 20/21" наших коллег с телеканала ОНТ. Там собрали факты, которые просто не умещаются в голове нормального человека.
Итак, спецоперация Комитета госбезопасности Беларуси длилась более полугода. Еще с осени 2020-го в Telegram начали появляться чаты и каналы явно радикальной направленности, где, растеряв и без того незначительную поддержку белорусов, находясь в полной зависимости у своих западных кураторов, самопровозглашенные лидеры протестов призывали своих сторонников к настоящей террористической деятельности. Руководили процессом из-за рубежа - из Германии, Литвы и США. Таким недолидером себя возомнил и руководитель радикального Telegram-чата ОГСБ, гражданин Германии Денис Хромов. Он же Денис Хофман.
Под ником Дис он руководил всей деструктивной деятельностью участников чата, умело распределяя боевые роли - от разведчика и минера до бойца и инженера. А главное - занимался разработкой сразу нескольких сценариев, которые поражают своей жестокостью. Один из них - поджог лесозаготовительной техники в Березинском районе. За дело взялась 38-летняя жительница Минска Наталья Матвеева, скрывавшаяся под ником Октавиа. В напарниках у нее оказался внедренный оперативный сотрудник. За секунды до поджога группу задержали с поличным. Второй эпизод революционер из Германии хотел осуществить уже в Вилейском районе. Исполнители из чата, минчанин и гомельчанин, должны были взорвать узел связи Военно-морского флота России. Инструменты для теракта приходили из Украины - оружие, взрывчатка и спецсредства.
К счастью, объект не пострадал. Сотрудники Комитета госбезопасности предотвратили и эту попытку теракта, а фигурантов задержали. Впрочем, самым циничным оказался эпизод с покушением на представителей массмедиа Беларуси. Был предложен целый ряд вариантов, начиная от Марата Маркова, заканчивая Игорем Туром либо Григорием Азаренком. Свой выбор радикалы остановили на последнем. Рассматривалась физическая расправа вплоть до ликвидации. Вывезти в лес, отрезать язык, физически измываться, возможно, и убить - вот лишь несколько сценариев от исполнителя, которым оказался житель Лиды Дмитрий Сосновский.
Планам заговорщиков не суждено было сбыться. Сейчас фигуранты террористических ячеек, которыми руководили из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. Следственные действия проходят сразу по нескольким эпизодам.
Также Беларусь поставила в известность иностранные дипмиссии о деятельности координаторов террористов из Германии, США и Литвы. Правительствам предоставлены все необходимые документы. Но ответа в Минске до сих пор не получили, несмотря на то что страны обязаны оказывать друг другу содействие в таких вопросах.
Материалы расследования активно обсуждает экспертное сообщество. Свое мнение о причинах усиления радикализации, планах оппозиции и работе белорусских спецслужб в эксклюзивном интервью телеканалу
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Факты индивидуального террора (а они появляются почти каждый день) просто не могут остаться без ответа. Все шокирующие подробности планируемых зверств и...
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