Политический обозреватель А. Кривошеев об итогах питерской встречи лидеров Беларуси и России

Источник материала: БT

Как минимум невнимательность, как максимум фейк-ньюс и попытка заболтать мелочами действительно важные решения по итогу переговоров.

Давайте обратимся к фактам. Президенты действительно встречаются часто - объем отношений Беларуси и России обязывает. За последние пару лет лидеры набрали темп - немного чаще, чем раз в месяц.

Второе, встретиться договорились по телефону еще в начале июля. Мало того, дали поручения двум правительствам проработать повестку с упором на экономику. Об этом скажет Владимир Путин, открывая переговоры тет-а-тет. Президент России будет ссылаться на эти материалы, говоря о хороших показателях белорусской экономики.















Последний гвоздь в крышку домыслов забьет пресс-секретарь белорусского лидера. Наталья Эйсмонт просто не оставит места для спекуляций.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

Главы государств наметили эту встречу еще в телефонном разговоре 1 июля. Одним из поводов для ее проведения и формирования повестки стало письмо Президента Беларуси в адрес президента России, касающееся экономики и финансов, а также противодействие санкционной политике коллективного Запада в отношении Беларуси и России. Президентам нужно было обсудить план совместных действий. Во время телефонного разговора президент Путин предложил встретиться в Санкт-Петербурге.

Сказано - сделано. Поэтому напряжение графоманов объясняется просто - коллективный Запад и их медийных агентов очень не устраивает объем и качество решений, которые переводят все санкции в разряд «мусорных», говоря языком серьезных инвесторов.

Логика понятна. Не можешь повлиять - дискредитируй. Ничего нового для гибридной войны. Но о чем все же говорили и договорились лидеры в Стрельне?

Большой блок касался экономики. Правительствам поручено доработать и принять общий план контрсанкций. Для Беларуси - это снятие оставшихся барьеров для экспорта, самый широкий доступ в систему госзакупок, поддержка банков ликвидностью и бесперебойные поставки сырья, включая сырую нефть.

Наша экономика уже отреагировала. Вопреки «внешним вирусам", (термин, кстати, ввел Владимир Путин), в том числе санкциям, ВВП за полугодие вырос на 3,3 % с учетом инфляции. Это намного выше, чем ожидало правительство. Плюс белорусский рубль медленно, но верно укрепляется к корзине импортных валют. Решение, которое поддерживает оптимизм рынков - цены на газ в следующем году будут не выше текущего. Эксперты оценили.















Второе направление - безопасность. Ситуация в Средней Азии, бегство американцев и выход "Талибана" на границы наших союзников по ОДКБ. Но кроме этого есть терроризм и кибератаки, вползание НАТО в Украину, агрессивные выпады стран Балтии и Польши.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Динамика бешеная. Они перешли на следующий этап мятежа - к индивидуальному террору. Фактически каждые сутки против наших людей, журналистов, имеющих государственную позицию, сейчас на депутатов, одного из лидеров депутатского корпуса. Причем напали, когда дети были дома. Цель - надавить, запугать. Всех вычислим и накажем.Здесь работает образцовая слаженность силового блока Беларуси и России. Всего три свежих аргумента - закрытие для боевиков и оружия границы с Украиной. У нас и в России задержали несколько десятков экстремистов с оружием и взрывчаткой. Второе, успешно предотвращена попытка теракта в Вилейке, это объект ВМФ России на нашей территории. Третье, подготовка учения "Запад 2021". Судя по тому, как нервничают натовские функционеры, нашу систему обороны они оценивают очень высоко.

Важный нюанс. Президент Беларуси отметил роль НКО, по факту иностранных агентов в нашем глубоком тылу. 1,5 тысячи структур, главная цель которых манипулировать сознанием, вербовать активистов для беспорядков, навязывать свою повестку и ломать государство. Дожидаться сценария Грузии, Украины, Армении или Сирии Беларусь не намерена. Многим НКО уже указали на дверь, к ряду наиболее агрессивных на неделе пришли с проверками. Спросить: за чей счет банкет? Как финансируется экстремизм, почему нарушается белорусский закон. Для справки: в самих США подобным иноагентам грозит до 5 лет тюрьмы и до 10 тысяч долларов штрафа каждому. Наша Фемида пока гуманнее, но опыт главной "демократии" мира уже перенимаем.

Третий блок вопросов уже традиционно - интеграция. Здесь завершена работа над союзными программами по налогам и таможне. Знаковый шаг: Россия компенсирует Беларуси выпадающие доходы нефтепереработки от т.н. налогового маневра. Об этом спорили долго, но договорились. Здесь же подготовка к Высшему Госсовету Союзного государства. Лидеры уже сегодня в первом приближении проговорили повестку на осень. Высоки шансы, что именно на Госсовете закрепят все союзные программы. И это будет прорыв в интеграции, к которому шли 20 лет.

В разделе "Разное" президенты обсудили открытое небо для Белавия и рост числа рейсов. Это уже исполняется. Транспорт в целом - логистику грузов и открытие наземных маршрутов: поездом и на автомобиле. Плюс вопросы здоровья - борьбу с COVID и вакцинацию.

Не возьмусь пока судить, побит ли рекорд результативности прошлой встречи в Константиновском дворце. Результаты увидим ближе к концу года. Но за 5 с лишним часов переговоров союзники точно не оставили без внимания крупные темы и поля для сплетен, с которых мы начинали.

Обсуждают, нервничают, значит это действительно важные и стратегические решения. Тактические обычно просто замалчивают, а здесь все информационные ресурсы включили.





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