Источник материала: БT

Кстати, о беспорядках, ведь вся эта история с террором началась еще в конце 2019, когда бригада крепких ребят с хорошей звуковой аппаратурой начала колесить по городам и весям Беларуси, выискивая недовольных. Они не просто снимали на камеру их истории, а сами активно угрожали чиновникам, милиции, журналистам государственных СМИ. Тех, кто с ними был не согласен, называли по блатному "терпилами", а впоследствии атаковали через социальные сети. Откуда в Беларуси появился такой своеобразный "привет из бандитских 90-х"? Что эти силы ставили своей главной целью на выборах Президента? Агентство теленовостей подготовило фильм, посвященный активистам Тихановского, которые собирались подмять под себя страну, чтобы потом вылепить из нее нечто по своему образу и подобию.