Источник материала: БT

Угрозы извне и вызовы современной геополитики требуют адекватной реакции, в том числе в правовом поле. На неделе поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя утвердил Президент. Документ предусматривает внесение изменений в законы "О Вооруженных Силах", "О чрезвычайном и военном положениях", а также имплементацию норм Декрета "О защите суверенитета и конституционного строя". Сразу подчеркнем: сегодня никто не говорит о введении чрезвычайного положения в стране, но государство должно быть готово к нестандартному развитию ситуации. Такая норма разработана с учетом опыта реагирования на массовые беспорядки прошлого года.

По большому счету закон действует на опережение. При изменении документов законотворцы также опирались на зарубежное законодательство. Например, основанием для введения чрезвычайного положения (кроме стихийных бедствий и катастроф) является наличие беспорядков, которые сопровождаются насилием или его угрозой, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, а также территориальной целостности и существования государства. Новым законом также уточняется перечень возможных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения.

Также в случае чрезвычайного положения расширяется круг силовых органов, которые могут быть задействованы для пресечения беспорядков и обеспечения общественной безопасности. Это спасатели, следователи, представители департамента финансовых расследований и Комитета судебных экспертиз.







