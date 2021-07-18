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Гран-при детского конкурса "Славянского базара" завоевал Комнен Вукович из Черногории

18.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На "Славянском базаре" состоялись церемония награждения и гала-концерт Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021". 

Обладателем I премии конкурса стал белорус Константин Мазуркевич. 

Второй премии удостоены Ксения Канн из России и Элизабет Захариева из Болгарии. 

Лауреатами III премии стали Даниела (Украина) и Шохруххон Халимхонов (Узбекистан).

Традиционно итоги голосования в детском конкурсе не оглашаются. Кроме того, белорусские и российские конкурсанты отмечены дипломами Парламентского собрания Союза Беларуси и России.


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Теги: Витебск
 
 
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На "Славянском базаре" состоялись церемония награждения и гала-концерт Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021".  Обладателем I премии...
 
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