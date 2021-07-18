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Гран-при детского конкурса "Славянского базара" завоевал Комнен Вукович из Черногории
18.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На "Славянском базаре" состоялись церемония награждения и гала-концерт Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021".
Обладателем I премии конкурса стал белорус Константин Мазуркевич.
Второй премии удостоены Ксения Канн из России и Элизабет Захариева из Болгарии.
Лауреатами III премии стали Даниела (Украина) и Шохруххон Халимхонов (Узбекистан).
Традиционно итоги голосования в детском конкурсе не оглашаются. Кроме того, белорусские и российские конкурсанты отмечены дипломами Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
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На "Славянском базаре" состоялись церемония награждения и гала-концерт Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021". Обладателем I премии...
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