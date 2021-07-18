Источник материала: БT

На "Славянском базаре" состоялись церемония награждения и гала-концерт Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021".

Обладателем I премии конкурса стал белорус Константин Мазуркевич.

Второй премии удостоены Ксения Канн из России и Элизабет Захариева из Болгарии.

Лауреатами III премии стали Даниела (Украина) и Шохруххон Халимхонов (Узбекистан).

Традиционно итоги голосования в детском конкурсе не оглашаются. Кроме того, белорусские и российские конкурсанты отмечены дипломами Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

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