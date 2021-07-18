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Разве можно после увиденного поверить в благие намерения варшавских властей? Откровенное подстрекательство и вмешательство. Не попади это в Сеть, многие до сих пор бы продолжали судачить о вымышленных иностранных интересах.

Но удивительное дело, Запад в который раз делает вид, что обвинения не по адресу, и словно не замечает фактов. Искать бельмо в собственном глазу – невыгодно иностранным политикам. Кто в здравом уме там будет вслух рассуждать, что демократия на Западе – это не демократия, а свобода слова. Его просто выжигают каленым железом, но при этом пытаются остальному миру объяснить, что они живут неправильно. И вообще вы не понимаете, это другое. О том, какие мифы нам скармливают, почему западные политики постоянно оправдывают свою недалекость… Об этом и не только по вторникам после "Панорамы" в новом проекте Ксении Лебедевой "Это другое" - развенчиваем фейки и двойные стандарты.