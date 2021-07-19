Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 17-18 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником. Глава государства обратил внимание, что на сегодняшний день большинство металлургических предприятий страны являются модернизированными, высокотехнологичными комплексами, а выпускаемая на них продукция по своим качествам и конкурентоспособности соответствует лучшим мировым образцам.

"Лира" досталась Рухии, а Димаш сорвал овации - "Славянский базар" завершился под флагом Казахстана.

Гран-при детского конкурса "Славянского базара" завоевал Комнен Вукович из Черногории.

ФОТОФАКТ: Арт-парадом стартовал День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"

В сегодняшних непростых условиях нашей стране необходимы такие надежные партнеры, как Россия , чтобы эффективно противостоять внешнему давлению и санкциям со стороны стран Запада, заявил член Совета Республики, начальник Гомельской таможни Феликс Яшков.

Беларусь закрывает посольство в Эквадоре и отделение в Хабаровске.

Минздрав запретил платные посреднические услуги при записи на ПЦР-тесты.

ИНТЕРВЬЮ: Обновить иммунитет, или Когда ревакцинироваться от COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19 , выписаны 1177.

Новые возможности появились на портале Единого государственного регистра юрлиц и ИП.

ФОТОФАКТ: Классические вечера у ратуши проходят в Минске

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник рассказал о последствиях стихии в регионе . По словам губернатора, пришлось отменить некоторые праздничные мероприятия в честь годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и приуроченное к этой дате центральное событие - открытие моста Восточный.

ФОТОФАКТ: Сильный ливень залил улицы в Гродно

Задержка транспорта, подтопления дорог и поваленные деревья - МЧС рассказало о последствиях грозы .

Европейцы после наводнения расчищают завалы, в Бельгии объявлен траур.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 июля

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Персональная ретроспектива "Мультфантазии Елены Петкевич" будет показана 1 августа в кинозале Музея истории белорусского кино. Показ приурочен к празднованию 50-летия белорусской анимации и юбилею известного кинорежиссера студии анимационных фильмов Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Выставочный проект "ДНК современной фотографии и компьютерной графики. Цифровые сны", подготовленный Музеем истории Минска и выставочным залом LIBRA, будет представлен по 29 августа в Художес

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 июля

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Международный день шахмат.

80 лет назад родилась Чурсина Людмила Алексеевна, российская актриса театра и кино, артистка Центрального академического театра Российской Армии, народная артистка СССР (1981). Снималась в фильмах "Любовь Яровая", "Виринея", "Журавушка" и др. Лауреат Государственной премии России (1970).

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