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Картина выходных: закрытие "Славянского базара", ревакцинация от COVID-19 и последствия непогоды
19.07.2021 08:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Персональная ретроспектива "Мультфантазии Елены Петкевич" будет показана 1 августа в кинозале Музея истории белорусского кино. Показ приурочен к празднованию 50-летия белорусской анимации и юбилею известного кинорежиссера студии анимационных фильмов Национальной киностудии "Беларусьфильм".
Выставочный проект "ДНК современной фотографии и компьютерной графики. Цифровые сны", подготовленный Музеем истории Минска и выставочным залом LIBRA, будет представлен по 29 августа в Художес
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Международный день шахмат.
80 лет назад родилась Чурсина Людмила Алексеевна, российская актриса театра и кино, артистка Центрального академического театра Российской Армии, народная артистка СССР (1981). Снималась в фильмах "Любовь Яровая", "Виринея", "Журавушка" и др. Лауреат Государственной премии России (1970).
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ВЧЕРА Картина выходных. 17-18 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с...
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