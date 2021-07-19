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БАЖ: свыше 60 обысков прошло в белорусских СМИ за 10 дней

19.07.2021 09:29 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

За последние 10 дней прошло более 60 обысков в офисах и домах представителей белорусских СМИ. С начала текущего года – 107. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

БАЖ информирует о 63 обысках в редакциях и квартирах журналистов за последние 10 дней.

Отмечается, что за 2020 год было зафиксировано 480 задержаний представителей медиа, 97 фактов отбытия административных арестов и, как минимум, 62 факта физического насилия в отношении журналистов.

На сегодняшний день, по данным БАЖ, под арестом находятся 34 представителя СМИ Беларуси.

Вчера стало известно о повторном задержании главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича. О произошедшем рассказала его супруга Адарью Гуштын (она также является журналистом) изданию «Интерфакс». Девушка пояснила, что 18 июля закончился 10-дневный срок содержания Мартиновича под стражей. Содержали его в рамках ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«В течение 10 суток ему не предъявили обвинения. Сегодня не отпустили, а задержали второй раз по новой статье УК. По какой именно, следователь сообщить отказался», - рассказала Гуштын.

Напомним, 7 июля в КГБ сообщили, что в Беларуси проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, в которой принимает участие весь силовой блок страны.

14-15 июля по всей Беларуси прокатилась волна обысков у десятков граждан, имеющих отношение к разного рода НКО, НГО и НПО. После чего в КГБ проинформировали, что зачистка еще будет продолжаться, поскольку имеются доказательства причастности некоторых лиц к противоправным действиям - организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, участие в них (ст.324 УК) и разжигание социальной вражды или розни (ст130 УК), а также, по информации СК, «к теневому движению значительных финансовых средств»

 
 
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За последние 10 дней прошло более 60 обысков в офисах и домах представителей белорусских СМИ. С начала текущего года – 107.
 
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