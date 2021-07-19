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БАЖ: свыше 60 обысков прошло в белорусских СМИ за 10 дней
19.07.2021 09:29 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
За последние 10 дней прошло более 60 обысков в офисах и домах представителей белорусских СМИ. С начала текущего года – 107. Об этом
БАЖ информирует о 63 обысках в редакциях и квартирах журналистов за последние 10 дней.
Отмечается, что за 2020 год было зафиксировано 480 задержаний представителей медиа, 97 фактов отбытия административных арестов и, как минимум, 62 факта физического насилия в отношении журналистов.
На сегодняшний день, по данным БАЖ, под арестом находятся 34 представителя СМИ Беларуси.
Вчера стало известно о повторном задержании главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича. О произошедшем
«В течение 10 суток ему не предъявили обвинения. Сегодня не отпустили, а задержали второй раз по новой статье УК. По какой именно, следователь сообщить отказался», - рассказала Гуштын.
Напомним, 7 июля в КГБ
14-15 июля по всей Беларуси
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За последние 10 дней прошло более 60 обысков в офисах и домах представителей белорусских СМИ. С начала текущего года – 107.
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