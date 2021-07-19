В Минской области открывают воркаут-зоны и скейт-площадки

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Состоит он из уникального трека, равноуровневых спусков, скоростных трамплинов, пользуется популярностью среди представителей культуры не только из Борисова. Минск приезжает, Брест приезжает к нам, Смолевичи.

Целые кластеры уличных видов спорта развивают в Центральном регионе, например, борисовский скейтодром - самый большой в области. Он занимает площадь в 2 тысячи квадратных метров и выполнен по европейским стандартам - специальное покрытие и около десяти видов модулей для трюков.Площадка работает уже год, а неподалеку - в агрогородке Лошница - открылась совсем свежая воркаут-зона. Сейчас она является главным местом притяжения для всех жителей деревни и соседних населенных пунктов.