Под Брестом начали строить новый аэродром ДОСААФ

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Под Брестом идет строительство нового аэродрома ДОСААФ. Полетать на самолете или параплане здесь сможет любой желающий. Новая площадка будет представлять целый комплекс. Взлетно-посадочная полоса - 600 метров, здания с учебными площадками для приземления парашютистов и музейная зона с техникой, в том числе с самолетами времен Великой Отечественной войны. А еще у клуба появится новая авиация для полетов.





Алексей Мойсевич, начальник брестского городского аэроклуба ДОСААФ:





Под наш клуб в данный момент готовятся один-два самолета и два-три планера, которые будут готовить спортсменов-парапланеристов. Планируется наличие самолетов "Вильга", которые будут использоваться для подъема планеров в воздух, и с них можно также использовать самолетные прыжки и обзорные полеты.





Полеты на новом аэродроме начнут выполнять уже в следующем году. Полностью объект запустят через 2 года.