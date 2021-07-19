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Под Брестом начали строить новый аэродром ДОСААФ

19.07.2021 10:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Под Брестом идет строительство нового аэродрома ДОСААФ. Полетать на самолете или параплане здесь сможет любой желающий. Новая площадка будет представлять целый комплекс. Взлетно-посадочная полоса - 600 метров,  здания с учебными площадками для приземления парашютистов и музейная зона с техникой, в том числе  с самолетами времен Великой Отечественной войны. А еще у клуба появится новая авиация для полетов. 


Алексей Мойсевич,  начальник брестского городского аэроклуба ДОСААФ:


Под наш клуб в данный момент готовятся один-два самолета и два-три планера, которые будут готовить спортсменов-парапланеристов.  Планируется наличие самолетов "Вильга", которые будут использоваться для подъема планеров в воздух, и с них можно  также использовать самолетные прыжки и обзорные полеты.


Полеты на новом аэродроме начнут выполнять  уже в следующем году. Полностью объект запустят  через 2 года.




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Теги: Брест
 
 
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Под Брестом идет строительство нового аэродрома ДОСААФ. Полетать на самолете или параплане здесь сможет любой желающий. Новая площадка будет представлять целый...
 
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