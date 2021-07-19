ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ напоминает о недопустимости телефонных разговоров за рулем

19.07.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонные разговоры за рулем опасны. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

Правила дорожного движения запрещают водителю разговаривать по телефону во время управления транспортным средством. Кодекс об административных правонарушениях за невыполнение этого правила предусматривает ответственность - штраф до 2 базовых величин (ч.5 ст.18.13 КоАП).

"Мобильный телефон давно уже стал привычным аксессуаром современной жизни и даже средством первой необходимости. При этом зачастую на телефонный разговор люди отвлекаются в самый неподходящий момент, в том числе и находясь за рулем. Так ли безобидны эти разговоры? Многочисленные исследования показывают, что время реакции на ситуацию при разговоре по телефону удлиняется до полутора секунд. То есть при скорости 60 км/ч автомобиль за это время проедет более 20 м. Можно представить, к каким последствиям может привести такое "запаздывание" при возникновении внезапной экстремальной ситуации", - рассказали в ГАИ.

Специалисты утверждают, что использование мобильного телефона во время вождения в четыре раза увеличивает риск несчастного случая. Человек, разговаривающий по сотовому, держа одной рукой рулевое колесо, а другой - гаджет, не в состоянии должным образом реагировать на возможные неожиданности вроде резко остановившейся перед ним машины, смены сигнала на светофоре и так далее.

Во время разговора по мобильному телефону водитель концентрирует внимание на полосе движения, игнорируя периферийную информацию. Мужчины и женщины одинаково подвержены изменению функции внешнего внимания при управлении автомобилем и одновременном разговоре по сотовому телефону. Практически все водители, за небольшим исключением, подвержены эффекту переключения внимания с управления автомобилем на разговор по мобильному телефону. Это объясняется личностными психологическими качествами и опытом.

Правила дорожного движения в Беларуси запрещают водителю пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук (п.10.4 ПДД).-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты утверждают, что использование мобильного телефона во время вождения в четыре раза увеличивает риск несчастного случая.
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусское радио начинает информационную кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by