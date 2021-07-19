Белорусское радио начинает информационную кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19

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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское радио начинает широкую информационную кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В эфире Первого национального канала Белорусского радио, радиостанций "Радиус FM", "Сталіца", "Культура", "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель+", "Радио Гродно", "Радио Могилев" будут звучать информационные ролики о необходимости антиковидной вакцинации", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в тематических передачах будут организованы выступления специалистов-медиков, которые расскажут, где и как можно сделать прививку против COVID-19, какие доступны вакцины, как долго сохраняется защита, почему важно вакцинироваться, какие возможны реакции, а также ответят на вопросы радиослушателей. -0-