Щекин: Беларусь стала сакральным противником для всего коллективного Запада

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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в отстаивании своей суверенности и независимости стала сакральным противником для всего коллективного Запада. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Сегодня народы западноевропейских стран поставлены в безвыходную ситуацию - локдаун, политические репрессии, уничтожение исторических и культурных традиций, экономическая кабала, навязывание нетрадиционных ценностей. Политические элиты коллективного Запада не в состоянии признать тупиковость проводимой политики и ищут противников-врагов, которых можно было бы обвинить во всех своих просчетах и бедах. Надо признать, народы Европы оказались заложниками амбиций, цинизма, двойных стандартов, лжи руководства и брюссельско-натовской бюрократии своих стран. В своем неистовстве и надменности Запад переходит к более жестким и персонифицированным гибридно-террористическим методам в отношении стран, которые отказались от "европейской колониальной квартиры". Поэтому суверенная Беларусь стала на путь традиционных ценностей, независимости, исторической правды, диалога, свободы выбора и законности, тем самым вызвав негодование и злость", - уверен эксперт.

Николай Щекин полагает, что каждый гражданин нашей страны уже успел ощутить на себе так называемые демократические ценности коллективного Запада - агрессия, неприятия иной точки зрения, алчность, озлобленность, продажность.

"С сожалением надо признать, экстремизм, спонсируемый и курируемый политическими элитами и спецслужбами западноевропейских стран, просто так не исчезнет. Сценарий спецслужбами Польши, Германии, Литвы под диктовку США по свержению государственной власти был прописан один и ему не суждено было осуществиться. Механизмов воздействия на белорусское общество остается все меньше. А беглые-маргиналы в данном механизме это один из хорошо подобранных инструментов к взлому государственности. Преданность главы государства своей стране, монолитность системы госуправления, единство белорусской нации в прочтении своей истории, постоянное совершенствование законодательства в соответствии с новыми вызовами обнулило все надежды и варианты Запада на ближайшее время по дестабилизации обстановки в Беларуси. Поэтому усиление радикализма в Беларуси происходит прямо пропорционально единению народа и укреплению системы безопасности", - сказал аналитик.

По его словам, персонифицированный терроризм, провокации, миграционный кризис и санкционное давление для создания напряженной обстановки стали чуть ли не единственным методом как по обрабатыванию денег вложенных в госпереворот, так и плане нанесения ощутимого ущерба белорусской государственности и прежде всего гражданам страны.

"В этой связи надо себе отдавать отчет в том, что персонифицированный терроризм - одна из методик спланированной провокации, традиционно она применяется либо перед массированным наступлением коллективного Запада во всей гуманитарной сфере либо в преддверии военного вторжения. Поэтому к проводимым сейчас учениям "Быстрый меч" в Литве на полигоне в Пабраде (15 км от границы Беларуси), в которых будет принимать участие штаб 10-й бронированной дивизии ВС Германии, надо подходить серьезно и взвешенно, - отметил Николай Щекин. - Следует осознавать, что Беларусь в своем отстаивании суверенности и независимости стала сакральным противником для всего коллективного Запада. И в противостоянии с ним Беларуси, впрочем, как и России, необходимо руководствоваться национальными интересами и безопасностью каждого гражданина и страны".-0-