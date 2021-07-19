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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики, заместитель председателя Национальной комиссии по правам ребенка Виктор Лискович проведет 20 июля личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц, несовершеннолетних граждан и их законных представителей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием будет проходить по адресу: г.Минск, ул.Кирова, 49, по предварительной записи. Запись осуществляется по телефону 8 (017) 327-26-71.-0-