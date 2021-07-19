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Покупка билетов на поезда с нумерованными местами через интернет будет недоступна утром 20 июля

19.07.2021 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупка билетов на поезда с нумерованными местами (региональных линий экономкласса и городских линий) через интернет будет недоступна утром 20 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В связи с проведением плановых технических работ 20 июля с 09.00 до 10.00 будет временно недоступна покупка электронных билетов на поезда с ненумерованными местами в едином разделе "Услуги пассажирам" на сайте БЖД и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд". Просим пассажиров в это время приобретать билеты через терминалы самообслуживания, а также обращаться в билетные кассы", - отметили в пресс-центре.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Просим пассажиров в это время приобретать билеты через терминалы самообслуживания, а также обращаться в билетные кассы", - отметили в пресс-центре.
 
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