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Совмин одобрил проект соглашения с Норвегией о сотрудничестве в области ядерной безопасности

19.07.2021 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект соглашения между правительствами Беларуси и Норвегии об оперативном оповещении о ядерной аварии, обмене информацией о ядерных установках и сотрудничестве в области ядерной безопасности и радиационной защиты в качестве основы для проведения переговоров. Это предусмотрено постановлением Совмина №404 от 15 июля 2021 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Министерство по чрезвычайным ситуациям уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения с внесением при необходимости изменений, не имеющих принципиального характера, и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство по чрезвычайным ситуациям уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения с внесением при необходимости изменений, не имеющих...
 
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