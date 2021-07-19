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До +30°С ожидается в Беларуси на этой неделе

19.07.2021 12:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на этой неделе ожидается до 30 градусов жары, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Атмосферный фронт, ознаменовавшийся прошедшей ночью сильными дождями по юго-восточной части Беларуси, оттеснил жаркую погоду на территорию России, и в нашу страну начала поступать воздушная масса с Балтийского моря. В течение рабочей недели сохранится умеренно теплая погода с температурным фоном в основном в пределах климатической нормы", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 20 июля, в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный, ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - 23-29 градусов тепла.

В среду, 21 июля, местами по стране, а утром и днем на большей части территории Гродненской и Витебской областей пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов выше нуля, днем - плюс 20-27.

В четверг, 22 июля, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит от плюс 8 по северу до 16 градусов выше нуля по юго-востоку страны, днем будет 20-26 градусов тепла.

В пятницу, 23 июля, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля, днем - 21-28 градусов тепла.

По предварительным прогнозам синоптиков, в выходные, 24-25 июля, начиная с юго-западных районов Беларуси, ветер вновь поменяет направление с северо-западного, северного на юго-западный, южный. Температурный фон начнет повышаться, и в дневные часы по юго-западу воздух прогреется до плюс 30.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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В течение рабочей недели сохранится умеренно теплая погода с температурным фоном в основном в пределах климатической нормы.
 
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