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Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
19.07.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сейчас к ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах в пятницу укрепился к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля. И 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских.
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Сейчас к ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах в пятницу укрепился к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля. И 3...
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