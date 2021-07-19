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БелТИЗ открывает первый интернет-магазин товаров всей группы компаний товарищества

19.07.2021 13:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый интернет-магазин оптово-розничной торговли продукцией группы компаний ОО "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" (БелТИЗ) открывается в Беларуси. Презентация маркетплейса состоится 22 июля в Минске, сообщили БЕЛТА в объединении.

Как отметил председатель центрального правления товарищества Олег Шепель, Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, которая сохранила все предприятия, где трудятся инвалиды по зрению. Если прежде ассортиментный перечень был весьма ограничен, то сегодня выпускаются сотни наименований изделий: от пластиковых кресел для стадионов до высокотехнологичной, инновационной электроустановочной продукции, которая востребована не только в Беларуси, но и поставляется в Россию, Украину, Молдову, Казахстан и страны Евросоюза. Экспорт занимает до 50% всей реализации.

В трудовую деятельность на предприятиях БелТИЗ вовлечены около 7,5 тыс. человек, половина из которых - инвалиды по зрению. "Девять предприятий выпускают порядка 5 тыс. наименований изделий. И впервые все они будут представлены на единой торговой площадке - с доставкой и пунктом выдачи. Причем все это - по заводской цене", - подчеркнул Олег Шепель.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый интернет-магазин оптово-розничной торговли продукцией группы компаний ОО "Белорусское товарищество...
 
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