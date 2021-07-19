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Около 700 белорусских студентов прошли допобучение в 12 университетах России

19.07.2021 14:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 700 белорусских студентов прошли обучение на дополнительных программах их специальностей в 12 университетах России. "Летний университет" проводился с 4 по 18 июля, а его координатором выступил Псковский государственный университет (ПсковГУ), который и принял наибольшее число участников - 150 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в вузе.

"Всего белорусских студентов приняли вузы в 12 городах России, в том числе в Москве, Сочи, Калининграде, Владивостоке, Смоленске и Казани. Обучение проходило примерно по 20 специальностям - от инженерных наук и программирования до маркетинга и дизайна. Отдельные программы были посвящены истории, филологии, сельскому хозяйству, биоинженерии и медицине, - рассказали в ПсковГУ. - Помимо углубленных знаний по будущим профессиям, студенты обрели навыки социального проектирования и soft skills. Также студентам удалось познакомиться с особенностями регионов, где они обучались - от Калининграда до Владивостока. Им показали одни из самых интересных мест в России".

В частности, компьютерное зрение и кибербезопасность изучали в Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева. Студентам показали реальные кейсы автоматизации производства и помогли реализовать собственные проекты под ключ. А в свободное время ребята посетили остров-град Свияжск.

Цифровой трансформации госуправления были посвящены занятия в Северо-Кавказском федеральном университете. Новые подходы раскрыли на примере Железноводска - умного города. В Сибирском федеральном университете студентам предоставили возможность побывать на природе - в национальном парке "Столбы".

Церемония закрытия проекта "Летний университет" состоялась в Пскове. В ПсковГУ белорусские студенты обучались по трем программам - по журналистике, филологии и истории, а также шести направлениям soft skills. Лекции читали спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава Псковской митрополии, митрополит Псковский и Порховский Тихон, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, лингвисты Антон Сомин и Владимир Пахомов и другие эксперты.

Белорусские студенты вместе с наставниками также разработали социальные проекты. Планируется, что они реализуют их потом на родине.

По словам ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, "Летний университет 2021" - это только начало. Министерство науки и высшего образования на следующие годы планирует расширить географию проекта, увеличить число университетов-участников и пригласить больше студентов из стран постсоветского пространства. "Мы как университет всецело готовы эту инициативу поддержать. Это отличный старт для всех вузов-участников, начало хорошей традиции, которая, я уверена, сможет познакомить иностранных студентов с сильными сторонами российского образования. Этим проектом мы хотим показать, насколько современные, междисциплинарные, актуальные программы мы даем", - отметила она.

Участники проекта также успели совершить массовый сплав на SUP-бордах. А завершился проект зрелищным авиашоу.

Проект реализован по инициативе Министерства науки и высшего образования России. Координатором главного образовательного события Союзного государства выступил Псковский государственный университет. Миссией проекта стало формирование стратегических направлений взаимодействия России и Беларуси в сфере образования и науки.-0-

Около 700 белорусских студентов прошли допобучение в 12 университетах России
Около 700 белорусских студентов прошли допобучение в 12 университетах России
Около 700 белорусских студентов прошли допобучение в 12 университетах России
Около 700 белорусских студентов прошли допобучение в 12 университетах России
Около 700 белорусских студентов прошли допобучение в 12 университетах России
Около 700 белорусских студентов прошли допобучение в 12 университетах России
Около 700 белорусских студентов прошли допобучение в 12 университетах России
Около 700 белорусских студентов прошли допобучение в 12 университетах России

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Белорусские студенты вместе с наставниками также разработали социальные проекты. Планируется, что они реализуют их потом на родине.
 
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