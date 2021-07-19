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В ближайшие дни в Беларуси дожди и до плюс 30°

19.07.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В ближайшие дни в Беларуси будет тепло и дождливо. Дневной температурный максимум - плюс 28 градусов. Ночью  до 18 тепла. По всей территории местами кратковременные грозовые дожди. 

В течение недели жара продолжит отступать. Температура установится на комфортных для июля позициях. До конца недели в Беларуси плюс 26 - плюс 29.


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В ближайшие дни в Беларуси будет тепло и дождливо. Дневной температурный максимум - плюс 28 градусов. Ночью  до 18 тепла. По всей территории местами кратковременные...
 
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