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По-настоящему масштабное действо милицейской тематики. В фестивальном Витебске финишировала акция МВД "За безопасность вместе". Своего рода гала-концерт белорусам организовали милиционеры. Ростовые куклы, фотозоны, выступление кинологов, розыгрыш призов. Сотни вспышек фотокамер ловили на себе девушки-регулировщицы. Транспортные потоки недалеко от Летнего амфитеатра регулировали сотрудники ГАИ в форме разных эпох. Завершилось шоу с участием спецподразделений "Стрела".

Одна из самых масштабных акций Министерства внутренних дел радовала гостей северной столицы нашей страны на протяжении всех фестивальных дней. Проходящая нынче в пятый раз она поставила рекорд по количеству участников и числу интерактивных площадок. И по праву может претендовать на звание самостоятельной локации форума.





