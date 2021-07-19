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В фестивальном Витебске финишировала акция МВД "За безопасность вместе"

19.07.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По-настоящему масштабное действо милицейской тематики. В фестивальном Витебске финишировала акция МВД "За безопасность вместе".  Своего рода гала-концерт белорусам организовали милиционеры. Ростовые куклы, фотозоны, выступление кинологов, розыгрыш призов. Сотни вспышек фотокамер ловили на себе девушки-регулировщицы. Транспортные потоки недалеко от Летнего амфитеатра  регулировали сотрудники ГАИ в форме разных эпох.   Завершилось  шоу с участием  спецподразделений "Стрела".   

Одна из самых масштабных акций Министерства внутренних дел радовала гостей  северной столицы нашей страны на протяжении всех фестивальных дней.  Проходящая нынче в пятый раз она поставила рекорд по количеству участников и числу интерактивных площадок. И по праву может претендовать на звание самостоятельной локации форума.





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Теги: Витебск
 
 
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По-настоящему масштабное действо милицейской тематики. В фестивальном Витебске финишировала акция МВД "За безопасность вместе".  Своего рода гала-концерт...
 
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