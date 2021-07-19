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Не стало народного артиста Беларуси Андрея Мдивани. Композитору было 83. Музыкант родом из Тбилиси. Среднюю школу окончил в Витебске, музыкальное училище - в Смоленске, консерваторию - в Минске. Он реализовал свой талант в театрах Смоленска, Дзержинска, Кирова. На протяжении многих лет служил Купаловскому театру в должности заведующего музыкальной частью, также преподавал. В своем творчестве обращался к фольклору, теме славянских ценностей, отражению национальной проблематики. Андрей Юрьевич писал мюзиклы, оратории, симфонии, хоровые циклы. Среди его известных работ - балет "Данко", опера "Маленький принц", балет "Страсти".

В связи со скорбной вестью - изменения в сетке вещания культурного телеканала "Беларусь 3". В 15:30 в память о мастере будет показан проект "Площадь искусств" об Андрее Мдивани. Время и место прощания с народным артистом Беларуси станет известно позже.





