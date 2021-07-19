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Отчитаться о проделанной работе и рассказать о перспективах деятельности - семинар белорусских дипломатов проходит в Минске
19.07.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси стартовал сегодня в Минске. Учебно-практическую неделю в Академии управления при Президенте открыл министр иностранных дел Владимир Макей. Как отметил глава МИД, "сложившуюся политическую и экономическую конъюнктуру следует воспринимать не как проблему, а как источник для новых возможностей, которые необходимо своевременно выявить и качественно использовать". Участники семинара рассмотрят интеграционную проблематику, вопросы инвестиций, цифровизации, международного сотрудничества в энергетической, образовательной и гуманитарной сферах.
Андрей Ржеусский, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Индии:
Обсудить, какие есть проблемы в других странах, чтобы поделиться каким-то опытом в решении этих проблем, напрямую посовещаться с руководителями наших предприятий, министерств. Потому что вопросы есть всегда, и когда общаешься напрямую с людьми, быстрее, эффективнее и проще решать проблемы.
Формат подразумевает и совещание с участием Президента, а также встречи с руководством правительства и представителями Европейской экономической комиссии. Запланированы и выездные мероприятия - это посещение Белорусской товарной биржи, национальной биотехнологической корпорации и "Штадлер Минск".
Семинар продлится до 23 июля.
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Отчитаться о проделанной работе и рассказать о перспективах деятельности - семинар белорусских дипломатов проходит в Минске
Ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси стартовал сегодня в Минске. Учебно-практическую неделю в Академии...
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