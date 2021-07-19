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МЧС и Белорусская православная церковь подписали соглашение о сотрудничестве

19.07.2021 15:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась встреча министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"В ходе диалога обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества органов, подразделений и организаций системы Министерства по чрезвычайным ситуациям с Белорусской православной церковью, цель которого - развитие взаимодействия по реализации совместных мероприятий, направленных на формирование и поддержание у работников МЧС духовности и традиционных нравственных ценностей, чувства патриотизма и гордости за историю нашей страны, а также воспитание культуры межнационального общения, основанной на веротерпимости, уважении чести и национального достоинства граждан как важнейших факторов, способствующих нравственному развитию личности и оказывающих положительное влияние на качество и эффективность выполнения служебных обязанностей", - рассказали в пресс-службе.

Результатом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством по чрезвычайным ситуациям и Белорусской православной церковью. "Эффективная совместная деятельность позволит решать важные задачи, стоящие перед государством, обществом и человеком. Наша общая цель - спасение человеческой жизни - делает успешное сотрудничество жизненно необходимым", - добавили в МЧС.

Митрополит обратил внимание, что соглашение - хорошая возможность подвести итоги совместной деятельности и наметить совместную работу на будущее.

Министр по чрезвычайным ситуациям подчеркнул, сколь важно для профессии, которая предполагает риск для жизни и здоровья, быть уверенным в своей правоте при исполнении служебного долга и всегда иметь возможность получить поддержку и наставничество. Вадим Синявский выразил уверенность, что соглашение придаст импульс к взаимодействию во благо Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Эффективная совместная деятельность позволит решать важные задачи, стоящие перед государством, обществом и человеком. Наша общая цель - спасение человеческой...
 
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