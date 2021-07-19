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В крипте храма-памятника в честь Всех Святых прошла церемония закладки земли из Хиросимы и Нагасаки

19.07.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

августе весь мир вспоминает о трагедии Японии. В 1945 жертвами первой в истории  атомной бомбардировки стали  Хиросима  и Нагасаки. Накануне трагической  даты в крипте храма-памятника в честь Всех Святых прошла церемонии закладки земли из городов, пострадавших в гонке  амбиций Запада. Ценный груз  из выжженных точек на карте  проделал путь в 8 тысяч километров. Одна из капсул  прибыла прямиком из Мемориального парка мира. Хранить  память и чтить погибших - это  тот исторический путь, по которому сегодня следуют   белорусы, ведь нам также  близка боль Японии. Ударила  не только война, но   радиационная  катастрофа в Чернобыле. 

Протоиерей Федор Повный,  настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых г. Минска:  

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, несмотря на то что является прежде всего трагедией японского народа, является нашей общей страшной страницей Второй мировой войны.  И сегодняшняя акция, совершаемая по инициативе посольства Республики Беларусь в Японии, пусть станет маленьким кирпичиком, положенным в основание мира, который строится на фундаменте доброй воли, а не преступлений против человечества.

Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии: 

Сегодня знаковое мероприятие в белорусско-японских отношениях. Сегодня мы еще раз говорим, что белорусы и японцы за мир и партнерские отношения. Безусловно, это очень важный сигнал для наших и японских, зарубежных друзей о том, что Беларусь миролюбивая страна, Беларусь умеет ценить дружбу и умеет чтить память жертв чудовищных трагедий.

Церемония сопровождалась заупокойной молитвой на закладку капсулы. Стеклянный сосуд  занял свое место в мемориальной нише около земли с мест  павших в Афганистане. К символу борьбы за безъядерный мир возложили цветы. Из полутысячи ниш в крипте Всехсвятского  уже  заполнено более двух сотен, среди них и саркофаги с останками солдат трех войн: 1812, Первой мировой и Великой Отечественной.


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Теги: Минск
 
 
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В августе весь мир вспоминает о трагедии Японии. В 1945 жертвами первой в истории  атомной бомбардировки стали  Хиросима  и Нагасаки. Накануне трагической  даты в...
 
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