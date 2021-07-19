В крипте храма-памятника в честь Всех Святых прошла церемония закладки земли из Хиросимы и Нагасаки

Источник материала: БT

августе весь мир вспоминает о трагедии Японии. В 1945 жертвами первой в истории атомной бомбардировки стали Хиросима и Нагасаки. Накануне трагической даты в крипте храма-памятника в честь Всех Святых прошла церемонии закладки земли из городов, пострадавших в гонке амбиций Запада. Ценный груз из выжженных точек на карте проделал путь в 8 тысяч километров. Одна из капсул прибыла прямиком из Мемориального парка мира. Хранить память и чтить погибших - это тот исторический путь, по которому сегодня следуют белорусы, ведь нам также близка боль Японии. Ударила не только война, но радиационная катастрофа в Чернобыле.

Протоиерей Федор Повный, настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых г. Минска:

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, несмотря на то что является прежде всего трагедией японского народа, является нашей общей страшной страницей Второй мировой войны. И сегодняшняя акция, совершаемая по инициативе посольства Республики Беларусь в Японии, пусть станет маленьким кирпичиком, положенным в основание мира, который строится на фундаменте доброй воли, а не преступлений против человечества.

Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии:

Сегодня знаковое мероприятие в белорусско-японских отношениях. Сегодня мы еще раз говорим, что белорусы и японцы за мир и партнерские отношения. Безусловно, это очень важный сигнал для наших и японских, зарубежных друзей о том, что Беларусь миролюбивая страна, Беларусь умеет ценить дружбу и умеет чтить память жертв чудовищных трагедий.

Церемония сопровождалась заупокойной молитвой на закладку капсулы. Стеклянный сосуд занял свое место в мемориальной нише около земли с мест павших в Афганистане. К символу борьбы за безъядерный мир возложили цветы. Из полутысячи ниш в крипте Всехсвятского уже заполнено более двух сотен, среди них и саркофаги с останками солдат трех войн: 1812, Первой мировой и Великой Отечественной.





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