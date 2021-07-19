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В Минске вынесли вердикт в отношении 11 человек по делу о приготовлении к умышленному уничтожению либо повреждению имущества

19.07.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От 5 до 9 лет усиленного режима. В Минске вынесли вердикт  в отношении 11 человек  по делу о приготовлении к умышленному уничтожению либо повреждению имущества, к участию в массовых беспорядках. По информации следствия,  фигуранты  под влиянием призывов из экстремистских телеграм-каналов решили участвовать в беспорядках. Планировали портить милицейские машины и пункты охраны, поджигать киоски, а также  оказывать вооруженное сопротивление представителям власти. Во время обысков у обвиняемых изъяты 2 револьвера, более 100 патронов, пригодных для стрельбы, металлическая арматура, прутья и ежи, пневматические пистолеты и ружья, ножи, радиостанции, а также  не менее 130 литров горючей жидкости. Установлено, что фигуранты были обучены делать коктейли Молотова. Решение суда может быть обжаловано и опротестовано.   


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Теги: Гомель, Минск
 
 
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От 5 до 9 лет усиленного режима. В Минске вынесли вердикт  в отношении 11 человек  по делу о приготовлении к умышленному уничтожению либо повреждению имущества, к...
 
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