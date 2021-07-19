С. Егорова: Украина пустила на ветер неисчислимые богатства

Источник материала: БT

Обсуждая политику нынешнего президента, украинцы отмечают, что шансов на модернизацию и развитие у страны практически не осталось. В конце 20-го века Украина была одним из мощнейших в экономическом отношении государств Европы и мира. Теперь же она находится под фактическим внешним управлением и вымаливает кредиты МВФ.

Снежана Егорова, телеведущая:

Мы, находясь в центре Европы, страна, которая еще 30 лет тому назад была 6-й экономикой Европы, и, в принципе, была наполнена ракетами, самолетами, ресурсами, сельским хозяйством, умными людьми, технологической базой, необходимой для развития, мы умудрились все это потратить, прожрать, пустить на ветер. Как тля! И мы не должны свою ответственность за это с себя снимать, мы с вами тоже причастны к этому! Потому что пока мы на телевидении веселили народ, развлекали, будили по утрам, вели разные концерты, первый, второй - теперь уже шестой президент собирали вокруг себя организованные преступные группировки, которые садились кто на трубу, кто на сталеплавильную промышленность

Проблема в том, что развитию мешает не только деградация промышленности и вывоз капитала - стране нужна рациональная стратегия и экономический патриотизм. Однако, если наблюдать за действиями администрации Зеленского, возникает впечатление, что эти люди служат интересам множества государств, но никак не Украины.