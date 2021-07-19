Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители национального фестиваля молодежного творчества "Огонь молодежных талантов", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта Владислав Дубицкий.

"Проект объединил молодежные коллективы и индивидуальных исполнителей в возрасте от 14 лет до 31 года со всей страны. Фестиваль прошел в три тура - областные (Минский городской) отборы, квалификационный отбор и финал, который прошел 17 июля в формате гала-концерта на Дне молодежи XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", - рассказал Владислав Дубицкий.

Во время фестиваля талантливая молодежь могла проявить себя в трех творческих направлениях - хореография, вокал, оригинальный жанр - и побороться за победу в конкурсах "Огонь танца" (номинации "Шоу-программа", "Стрит-дэнс", "Чирлидинг", "Современная хореография", "Белорусский народный танец"), "Огонь голоса" (номинации "Мировой хит", "Белорусский хит", "Славянский хит", "Авторский хит"), "Огонь уникальности" (номинации "Световое шоу", "Акробатика", "Иллюзионизм", "Искусство внутри тебя").

В конкурсе "Огонь уникальности" в номинации "Акробатика" первого места удостоена образцовая студия современной пластики и эстрадных шоу-программ "Импульс" (Витебская область). Второе место у образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца "Мечта" и центра спортивно-циркового искусства "Вершина" (Могилевская область). На третьем расположилась Анна Курец (Минская область).

В номинации "Искусство внутри тебя" на первом месте Артем Камышенко (Минск). Далее расположились: творческий коллектив X-man (Витебская область) и дуэт Nightwish (Гродненская область). В номинации "Иллюзионизм" первое место у Ивана Чешуна (Гомельская область), второе - у Сергея Полячука (Брестская область).

В конкурсе "Огонь танца" в номинации "Белорусский народный танец" на первом месте - образцовый хореографический ансамбль "Горошинка" (Минская область), втором - народный ансамбль "Крупiца" (Минская область), третьем - образцовая студия танца "Дети Галактики" (Гродненская область).

В номинации "Современная хореография" лидер - школа танцев Dance city (Минск), далее расположились детская хореографическая школа искусств г.Минска и танцевальная студия Art-format (Гомельская область).

В номинации "Чирлидинг" на первом месте - клуб чирлидинга Dartlу (Гродненская область), на втором - образцовый хореографический коллектив "Акцент" (Витебская область) и образцовый танцевальный коллектив "Оникс" (Минская область).

В номинации "Шоу-программа" победила школа танца "АтмоСфера" (Минская область), в тройке лидеров также танцевальный коллектив "Искусство танца" (Минская область) и танцевальная студия Art-format (Гомельская область).

В номинации "Стрит-дэнс" на первом месте - студия танца Prospect (Гомельская область), на втором - танцевальная школа Ananko Dance School (Брестская область) и танцевальный коллектив "Форсаж" (Минская область), на третьем - студия современного танца "Арт-дэнс студио" (Гродненская область).

В конкурсе "Огонь голоса" в номинации "Мировой хит" победитель - Анастасия Витебская (Гомельская область), второе место - у Ксении Ходас (Минская область), третье - у арт-группы "Каша" (Брестская область).

В номинации "Белорусский хит" первого места удостоен Эмиль Хаспулатов (Минская область), далее расположились София Ярошук (Минск) и народный вокальный ансамбль "Млечный путь" (Могилевская область).

В номинации "Славянский хит" на первом месте - вокальный ансамбль "Братка беларус" (Минск), на втором - ансамбль солистов эстрадной студии "Акцент" и Снежана Куницкая (Гомельская область), на третьем - вокально-эстрадная студия Академии управления при Президенте Республики Беларусь Freedom (Минск).

В номинации "Авторский хит" в лидерах Сергей Полячук (Брестская область), на втором месте - Михайлина Хвесюк (Брестская область), на третьем - Юлия Скоблик (Могилевская область).

"Фестиваль проводился с целью создания условий для развития и реализации творческого и культурного потенциала молодежи, выявления и поддержки талантливой молодежи", - добавил Владислав Дубицкий.-0-