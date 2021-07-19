|
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от удара молнии в Стайках
19.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Врачи рассказали о самочувствии молодых людей, которые в субботу пострадали от удара молнии в Стайках. "Состояние двоих удовлетворительное, их перевели в ожоговое отделение. Еще двое в тяжелом состоянии. При этом динамика положительная", - отмечают врачи.
Игорь Шпилевский, заведующий ожоговым отделением больницы скорой медицинской помощи г. Минска:
На данный момент двое пострадавших переведены в ожоговое отделение. Состояние их средней степени тяжести. Один остается в ожоговой реанимации. Еще один пострадавший находится в другом лечебном учреждении Минска. Сегодня была осуществлена выездная консультация. При стабилизации его состояния планируется перевод для дальнейшего лечения в ожоговом отделении. У пациента, которого планируется перевести, около 6 % повреждения поверхности тела. У других пациентов меньше.Трагедия в Стайках
В субботу в Стайках молния попала в дерево, под которым пять человек прятались от грозы. Девушку спасти не удалось. Четверо мужчин были доставлены в больницы Минска с электротравмами.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи рассказали о самочувствии молодых людей, которые в субботу пострадали от удара молнии в Стайках. "Состояние двоих удовлетворительное, их перевели в ожоговое...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)