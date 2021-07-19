Президент Беларуси в интервью Sky News Arabia о санкциях: Мы этого ожидали и готовились

Источник материала: БT

Санкции, инцидент с самолетом, отношения с Западом и миграция. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia.

Разговор продолжался около часа. Глава государства подробно ответил на вопросы журналиста. Они касались ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryanair, взгляда Президента на то, было ли это провокацией, и если да, то кто за ней стоит. В центре внимания также была тематика взаимоотношений Беларуси с Западом и возможности диалога с ЕС, санкций и их влияния на экономику страны.

Нелегальная миграция: Новые обвинения Запада в адрес Беларуси

Один из вопросов касался темы нелегальной миграции через Беларусь в государства Евросоюза. Сейчас на нашу страну в том числе активно вешают ярлык пособника. Обвиняя Беларусь, Запад опять же не видит бревно в собственном глазу. А с другой стороны, как мы можем идти навстречу в этом вопросе, когда постоянно сталкиваемся с недружественными действиями - информационным и реальным террором, фейками, провокациями и санкционной политикой?! В таком случае Беларусь реагирует соразмерно, и ответные меры с нашей стороны не заставят себя ждать.





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