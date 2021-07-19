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Прогноз погоды на 20 июля
19.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе. 20 июля (вторник) в отдельных районах республики ожидаются грозы.
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Погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе. 20 июля (вторник) в...
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