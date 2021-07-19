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Освежающие процедуры и меню в жару для домашних питомцев
19.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Аномальная жара - испытание не только для людей, но и для домашних питомцев. Многие из них тяжело переносят высокий градус, поэтому участились случаи обращений к ветеринарным врачам с жалобами на перегрев четырехлапых. Как минимизировать риск для здоровья у питомцев, и что должно быть в освежающем меню - советы специалистов собрал Илья Цветков (видео).
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Аномальная жара - испытание не только для людей, но и для домашних питомцев. Многие из них тяжело переносят высокий градус, поэтому участились случаи обращений к...
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