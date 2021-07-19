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Спасатели области все чаще выезжают на поиски людей в лес

19.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда поиски грибов и ягод завершаются поиском людей! Спасатели Минской области все чаще выезжают на помощь тем, кто заблудился в лесу. Так, сегодня  ночью сотрудники МЧС нашли 29-летнего мужчину, который  накануне потерялся в лесу неподалеку от Червеня. Исследовать все развилки и чащи помогает спецтехника: квадроциклы, дроны, GPS-трекеры. Как правило, чаще всего теряются пожилые люди, а также те, кто не соблюдает простые правила безопасности. Так, перед походом в лес советуют сообщить о своем маршруте родным и обязательно взять с собой заряженный мобильный телефон.

Тем же, кто заблудился, рекомендуют не паниковать. Найти ближайшую дорогу или реку - они и помогут выйти из лесного массива. 


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Когда поиски грибов и ягод завершаются поиском людей! Спасатели Минской области все чаще выезжают на помощь тем, кто заблудился в лесу. Так, сегодня  ночью...
 
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