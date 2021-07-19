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Страны СНГ обсудили меры по борьбе с легализацией преступных доходов

19.07.2021 18:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное, 17-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств прошло сегодня в режиме видеоконференцсвязи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ, Совета командующих Пограничными войсками, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами преступлений на территории государств - участников СНГ, Антитеррористического центра стран Содружества, Межгосударственного совета по противодействию коррупции, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, а также Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Секретариата ОДКБ, ЕЭК.

На встрече было рассмотрено восемь вопросов. В частности, участники заседания подвели итоги выполнения решений предыдущего заседания совета, обсудили меры, принимаемые в государствах в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Члены совета одобрили концепцию операции "Орион", которая направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств от различных видов противоправной деятельности, утвердили проект новой редакции положения о рабочей группе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Были также подведены итоги реализации за 2020 год и I квартал 2021 года плана проведения регулярной операции по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (условное наименование "Барьер"), утвержден проект новой редакции положения о рабочей группе по противодействию финансированию терроризма.

Представители подразделений финансовой разведки обсудили вопросы, касающиеся создания Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств - участников СНГ "СиНерГия".

Кроме того, участники заседания рассмотрели ход проведения Международной олимпиады по финансовой безопасности. Первый, отборочный этап олимпиады состоялся в конце мая. В нем приняли участие студенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, а также российские школьники 8-10-х классов. Они состязались в знаниях по нескольким направлениям в областях финансовой безопасности и финансового мониторинга. Так, среди студентов - участников олимпиады определяли лучших в сферах экономики, финансов и кредита, экономической безопасности, юриспруденции, информационной безопасности, международных отношений. Среди школьников выбирали знатоков математики и информатики (IT, программирование, искусственный интеллект), обществознания и права, экономики. Победителями отборочного этапа среди школьников стали 103 человека, среди студентов - 332 человека. Именно они и примут участие в финальном этапе олимпиады, который пройдет 3-9 октября в Сочи.

Планируется, что следующее заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ пройдет в октябре нынешнего года в Сочи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Планируется, что следующее заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ пройдет в октябре нынешнего года в Сочи.
 
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