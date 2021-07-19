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А. Потемкин: Украина уже давно перестала быть суверенной и независимой демократической страной

19.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украинским властям впору заняться  внутренними проблемами, а не ссориться  с  ближайшими соседями, польстившись на заокеанские пряники. Такого мнения придерживаются политологи и социологи. Согласно недавно опубликованному отчету ЮНИСЕФ, около 9 миллионов 800 тысяч граждан испытывают нехватку еды, а больше миллиона украинцев вынужденно пропускают приемы пищи. Это на 200 тысяч человек больше, чем во время предыдущих исследований фонда. Многие выживают лишь  за счет огорода. Вместо развития  промышленности и технологий бросают силы на возделывание приусадебных участков. Власти превращают Украину в большое село, а земли украинские планируют продавать иностранцам. 



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Украинским властям впору заняться  внутренними проблемами, а не ссориться  с  ближайшими соседями, польстившись на заокеанские пряники. Такого мнения...
 
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