В. Корниенко: Нельзя допустить разлад между дружественными народами Беларуси и Украины

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"Нельзя допустить разлад между дружественными народами Беларуси и Украины". Таким мнением поделился депутат Одесского городского совета Владимир Корниенко во время встречи с молодыми парламентариями нашей страны. Делегация украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с дружественным визитам прибыла в Беларусь. Тема беседы насущная - как сохранить добрые отношения между народами в период политической распри. Депутаты двух стран также обменялись опытом в подготовке соцпрограмм, развитии здравоохранения и поддержки молодежи.



