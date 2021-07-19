ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В. Корниенко: Нельзя допустить разлад между дружественными народами Беларуси и Украины

19.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Нельзя допустить разлад между дружественными народами Беларуси и Украины". Таким мнением поделился депутат  Одесского городского совета Владимир Корниенко во время встречи с молодыми парламентариями нашей страны. Делегация украинской партии "Оппозиционная платформа  - За жизнь" с дружественным визитам прибыла в Беларусь. Тема беседы насущная - как сохранить добрые отношения между народами в период политической распри. Депутаты двух стран также обменялись опытом в подготовке соцпрограмм, развитии здравоохранения и поддержки молодежи.


Читайте также: 


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Нельзя допустить разлад между дружественными народами Беларуси и Украины". Таким мнением поделился депутат  Одесского городского совета Владимир Корниенко во...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские пограничники выявили три группы незаконных мигрантов из Литвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by