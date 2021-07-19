|
В. Корниенко: Нельзя допустить разлад между дружественными народами Беларуси и Украины
19.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Нельзя допустить разлад между дружественными народами Беларуси и Украины". Таким мнением поделился депутат Одесского городского совета Владимир Корниенко во время встречи с молодыми парламентариями нашей страны. Делегация украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с дружественным визитам прибыла в Беларусь. Тема беседы насущная - как сохранить добрые отношения между народами в период политической распри. Депутаты двух стран также обменялись опытом в подготовке соцпрограмм, развитии здравоохранения и поддержки молодежи.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Нельзя допустить разлад между дружественными народами Беларуси и Украины". Таким мнением поделился депутат Одесского городского совета Владимир Корниенко во...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)