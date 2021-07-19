Белорусские пограничники выявили три группы незаконных мигрантов из Литвы

Источник материала: БT

Белорусские пограничники выявили три группы незаконных мигрантов, которые перешли границу со стороны Литвы. Сперва задержали 14 граждан Ирака с документами. На следующий день на этом же участке задержали еще одну группу. Они рассказали, что находились в лагере для беженцев. И еще пятерых мигрантов, но уже без документов обнаружили местные жители приграничного населенного пункта. Иностранцы сами попросили о помощи, рассказав, что их избили люди в форме без опознавательных знаков на территории Литвы сразу после того, как они пересекли границу. Среди пострадавших есть и беременная женщина.



Антон Бондаренко, официальный представитель Сморгонской погрангруппы:

Сотрудниками ОПС РБ вызвана скорая помощь из Ошмянской ЦРБ для оказания медицинской помощи. В ходе первичного опроса одного из задержанных стало известно, что иностранцы предположительно являются гражданами Ирака. При следовании по территории Литовской Республики данные граждане были остановлены вооруженными людьми в камуфлированной форме и в балаклавах. Задержанные передали свои паспорта людям в форме, после чего паспорта были порваны и выброшены, а группа граждан Ирака принудительно с применением насилия была выдворена с территории Литовской Республики в Республику Беларусь.

Съемочная группа АТН работает на границе. Подробности инцидента смотрите вечером в "Панораме".



