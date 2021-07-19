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Белорусские пограничники выявили три группы незаконных мигрантов из Литвы
19.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусские пограничники выявили три группы незаконных мигрантов, которые перешли границу со стороны Литвы. Сперва задержали 14 граждан Ирака с документами. На следующий день на этом же участке задержали еще одну группу. Они рассказали, что находились в лагере для беженцев. И еще пятерых мигрантов, но уже без документов обнаружили местные жители приграничного населенного пункта. Иностранцы сами попросили о помощи, рассказав, что их избили люди в форме без опознавательных знаков на территории Литвы сразу после того, как они пересекли границу. Среди пострадавших есть и беременная женщина.
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Белорусские пограничники выявили три группы незаконных мигрантов, которые перешли границу со стороны Литвы. Сперва задержали 14 граждан Ирака с документами. На...
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