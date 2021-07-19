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Тамара Шелупенко из Червенского района делится секретами по соломоплетению
19.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Середина июля - самое время для заготовки соломки для будущих сувениров в традиционном белорусском стиле. Изделия Тамары Шелупенко из Червенского района - частые гости республиканских фестивалей и конкурсов. А их автор местная знаменитость, мастер народного творчества с 15-летним стажем. Своими секретами по соломоплетению она с удовольствием делится с детьми и взрослыми.
На творческие мастер-классы в Дом ремесел деревни Войнилово заглянула Лариса Гулякевич (видео).
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Середина июля - самое время для заготовки соломки для будущих сувениров в традиционном белорусском стиле. Изделия Тамары Шелупенко из Червенского района - частые...
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