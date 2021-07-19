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Тамара Шелупенко из Червенского района делится секретами по соломоплетению

19.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Середина июля - самое время для заготовки соломки для будущих сувениров в традиционном белорусском стиле. Изделия Тамары Шелупенко из Червенского района - частые гости республиканских фестивалей и конкурсов. А их автор местная знаменитость, мастер народного творчества с 15-летним стажем. Своими секретами по соломоплетению она с удовольствием делится с детьми и взрослыми. 

На творческие мастер-классы в Дом ремесел деревни Войнилово заглянула Лариса Гулякевич (видео).

Тамара Шелупенко из Червенского района делится секретами по соломоплетению


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Теги: Витебск
 
 
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Середина июля - самое время для заготовки соломки для будущих сувениров в традиционном белорусском стиле. Изделия Тамары Шелупенко из Червенского района - частые...
 
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